Bursaspor, Boluspor’a konuk olacak

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bursaspor, deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak. Yarın Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 13.30’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Mert Güzenge’nin yardımcılığını Burak Cansız ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın olacak.

24 puanla ligin 18. sırasında yer alan Bursaspor, mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkacak. 34 puanı bulunan Boluspor ise play-off şansını sürdürebilmek için galibiyet peşinde olacak.