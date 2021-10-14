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Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 9. haftasında sahasında konuk edeceği Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Spor 14.10.2021, 16:38
Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 9. haftasında sahasında konuk edeceği Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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