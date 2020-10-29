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Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala izin kararı aldı

MUSTAFA ER BU HAFTA DA BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRMEDİ.

Spor 29.10.2020, 17:35
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Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala izin kararı aldı

Ligde oynadığı son iki maçtan puan çıkartamayan Bursaspor, Boluspor maçına iki gün kala bugünü izinli geçirme kararı aldı.

Covid-19 testine giren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er’in de haftalık basın toplantısı gerçekleştirmemesi ve idmanların basına açılmaması da dikkatlerden kaçmadı. TFF 1. Lig’de beklediği sonuçları alamayan Bursaspor, Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Boluspor maçı öncesi bugünü izinli geçirdi. Covid-19 testinden geçen yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er’in haftalık basın toplantısı gerçekleştirmemesi ve antrenmanların basına açılmaması dikkatlerden kaçmadı. Menemenspor ve Akhisarspor deplasmanlarından puansız dönen Bursaspor’da morallerin bozuk olduğu öğrenildi. Yeşil beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki bakım sebebiyle hazırlıklarını Minariliçavuş Spor Tesisleri’nde sürdürüyor.

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