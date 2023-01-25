Bursaspor: “Batman Petrol Spor maçına taraftarlarımızın girişi maalesef engellenmiştir”

Bursaspor Kulübü, bu hafta deplasmanda oynanacak olan Batman Petrol Spor maçına taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF 2. Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Batman Petrol Spor’un 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ‘2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama’ cezası verilmiştir. Bu nedenle 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 14.00’da Batman Stadyumu’ndaki karşılaşma ev sahibi takımın seyircisi olmadan oynanacaktır. Batman İl Spor Güvenlik Kurulu’nun yapmış olduğu 2022-2023/06 sayılı toplantısında, Batman Petrol Spor-Bursaspor müsabakasında ‘Misafir seyircilerin alınmaması’ kararı kulübümüze tebliğ edilmiştir. Kulübümüze tebliğ edilen bu yazı neticesinde Pazar günü oynayacağımız Batman Petrol Spor maçına taraftarlarımızın girişi maalesef engellenmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”