Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüştü

1.Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Özdemir’le fikir alışverişinde bulundu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüştü. 1.Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanlarının, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyareti sonrası dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleşti. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve Sportif Direktör Adil Cenkçiler, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Yeşil beyazlı kulüp bu görüşmenin fotoğrafını paylaşırken, detayları ile ilgili bilgi vermedi.