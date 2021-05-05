Bursaspor Başkan Adayı Emin Adanur’dan dikkat çeken açıklamalar

Bursaspor’da 22-30 Mayıs’ta yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde başkanlığa talip olduğunu ilk açıklayan isim olan Emin Adanur, göreve gelmeleri halinde yapacakları ile ilgili önemli detaylar verirken, büyük bir sürpriz hazırlığında da olduklarının altını çizdi.

Bursaspor’da kongre heyecanı yaşanmaya devam ediyor. 22-30 Mayıs’ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları da projelerini açıklamaya başladı. Bu önemli göreve talip olduğunu ilk açıklayan isim olan Emin Adanur, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kongre zamanına az kaldı” diyerek sözlerine başlayan Adanur, şunları söyledi: “Kongremize artık az bir zaman kaldı. Yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transfer tahtasıyla ilgili ön görüşmelerimiz olumlu gidiyor. Liste uzun, kabarık ancak yaklaşımlar olumlu. Bu süreçte şunu gördük ki, herkes Bursaspor’un tekrar ayağa kalabilmesi için elinden geleni yapmaya hazır. Şu süreçte yaşadıklarımız bizi gelecek için umutlandırıyor.”

“Transfer için scout ekibimiz yoğun çalışıyor”

Emin Adanur sözlerine şöyle devam etti: “Emin olun, Bursaspor’dan sorunlu ayrılmış hatta yaşadıkları problemler nedeniyle Vakıfköy’e gönderilmiş isimler bile alacakları miktarlarda ciddi indirime gidiyor. Transfer için de scout ekibimiz yoğun çalışıyor. Her yeri tarıyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi bir havuz oluşturduk. Bursaspor’a katkı sağlayacak isimleri hocamızla vereceğimiz ortak karar doğrultusunda belirleyeceğiz. Sağlam gidiyoruz ve kendimize inanıyoruz.”

“Camiamıza büyük bir sürprize de hazırlanıyoruz"

Bursaspor başkan adayı Emin Adanur, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Elektrik, doğalgaz borçları ve personel maaşlarıyla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Göreve gelirsek eğer bu sorunlar acil olarak çözüme kavuşacak. Camiamıza büyük bir sürprize de hazırlanıyoruz. Bu sürprizin büyük bir heyecan yaşatacağına inanıyorum. Büyük bir gururla bu ismi camiamıza sunmak için sabırsızlanıyorum.”

Bursaspor’da başkanlığa adaylığını koyan isimler listelerini 15 Mayıs’ta Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmesi gerekiyor.