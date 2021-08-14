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Bursaspor, Azerbaycanlı futbolcu Namiq Alagarov’u resmen açıkladı

Bursaspor, Neftçi Bakü’den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov’un transferini resmen duyurdu.

Spor 14.08.2021, 16:30
Bursaspor, Azerbaycanlı futbolcu Namiq Alagarov’u resmen açıkladı

Bursaspor, Neftçi Bakü’den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov’un transferini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Neftçi Bakü’den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov transferini resmen duyurdu. Azerbaycanlı futbolcunun 50 bin Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyen yeşil-beyazlı ekip, 10 numara transferini de halletmiş oldu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Başarılı kanat oyuncusu Namik Alaskarov ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Namik Alaskarov’a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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