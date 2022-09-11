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Bursaspor ara vermeden Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Batman Petrolspor maçı sonrası ara vermeden Çarşamba günü oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 11.09.2022, 15:11
Bursaspor, Batman Petrolspor maçı sonrası ara vermeden Çarşamba günü oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 2. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sürat çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Dün oynanan Batman Petrolspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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