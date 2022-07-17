Son Dakika
MSB: "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur"
Bursaspor ara vermeden çalışıyor
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım akşam antrenmanında tam sahada çift kale maç yaptı.
Spor 17.07.2022, 20:35
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım akşam antrenmanında tam sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.