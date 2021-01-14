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Bursaspor, Antalya kampında taktik çalıştı
Kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, bu akşam yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.
Spor 14.01.2021, 20:39
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Kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, bu akşam yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.Devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, kampın ikinci gününde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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