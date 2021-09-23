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Bursaspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 23.09.2021, 21:13
Bursaspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren Erhan Erentürk, İsmail Çokçalış, Ramazan Keskin ve Cristobal Jorquera’nın tedavilerine devam edildi. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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