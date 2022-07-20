Bursaspor altyapısında yeni dönem

Bursaspor Kulübü, Gençlik Geliştirme Proje Sorumluluğu görevine getirilen Faruk Korkmaz için imza töreni düzenledi. Törene Başkan Ömer Furkan Banaz da katıldı.

Gençlik Geliştirme Proje Sorumluluğu görevine getirilen Faruk Korkmaz, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleşen tören ile sözleşmesini imzaladı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleşen törene Başkan Ömer Furkan Banaz, 2. Başkan Sinan Topuk, yönetim kurulu üyeleri; Mehmet Zahit Yanar,Selim Yolgeçen, Sportif Direktör İsmail Ertekin ile birlikte altyapı antrenörleri katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Ömer Furkan Banaz, “Bugün burada olmamızın sebebi Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Faruk Korkmaz hocamız ile uzun vadeli plan sonucu bir araya gelmemizi imza ile taçlandırmaktır. Altyapımız dünya çapında bir üne sahipken mevcut oyuncularımızdan maksimum verim almak, aidiyet duygularını ve sadakatlerini en yüksek noktaya taşımak adına; kısa, orta ve uzun vade planları ortayı koyup hayata geçirmek başlıca görevimizdir. Bu bağlamda Faruk Korkmaz hocamız ile gerekli istişareleri yaptık, hocamızın ve daha önce görev almış bütün hocalarımızın başarıları ortadadır. Bu başarıyı A takıma taşımak ve entegrasyonu üst düzey verimde hayata geçirebilmek adına bugün buradayız. Bizler yöneticiyiz burada kalıcı değiliz ama mevcut plana sadık kalınırsa kendi yaş gruplarında sayısız başarılara imza atmış oyuncularımız A takıma geldiklerinde başarılarını devam ettirebilmeliler. Bu sebep ile kişilerden ve olaylardan etkilenmeyen kendi kendini yöneten bir sistem ortaya koymak bizlerin başlıca görevidir. Altyapıda hayata geçirdiğimiz bu yapıyı ise rol model olarak A takıma Sportif Direktörümüz İsmail Ertekin hocamız ile birlikte entegre edeceğiz. Kaybettiklerimize değil, kazandıklarımıza ve kazanacaklarımıza odaklanıp, yolumuza inanlar ile devam edeceğiz” dedi.

“Böyle bir teklif geldiğinde koşarak kabul ettik”

Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Faruk Korkmaz ise, “Alışık olduğumuz bir görev, biz Bursasporluyuz böyle bir teklif geldiğinde koşarak kabul ettik. Bu zor dönemde antrenör arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Daha önceki arkadaşlarımız da yaptı, bizden sonrakiler de yapacak. Aidiyet duygusu olan donanımlı futbolcular yetiştireceğiz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.