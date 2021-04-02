Bursaspor, Altay maçı hazırlıklarına ara verdi

TFF 1. Lig’in 28. haftasında pazartesi akşamı Altay’la karşılaşacak olan Bursaspor’da futbolculara izin verildi.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında pazartesi akşamı saat 19.00’da sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına ara verdi. Milli arayı iyi değerlendiren ve yorucu antrenmanlara imza atan Teknik Direktör Mustafa Er, maçtan 3 gün önce oyuncularını dinlendirdi. 27 hafta sonunda 40 puanı bulunan Bursaspor, bir günlük iznin ardından yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.