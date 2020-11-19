banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı

Bursaspor, Adanaspor maçının taktiğini çalıştı

Bursaspor, Cumartesi günü karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyazlı takım taktik ağırlıklı idman yaparken, Başkan Erkan Kamat da çalışmaları saha kenarından takip etti.

Spor 19.11.2020, 18:33
2
Bursaspor, Adanaspor maçının taktiğini çalıştı
banner422

Bursaspor, Cumartesi günü karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyazlı takım taktik ağırlıklı idman yaparken, Başkan Erkan Kamat da çalışmaları saha kenarından takip etti.

TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

Başkan Erkan Kamat sahaya indi

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yönetim kurulu üyeleri Talip Aynigül ve Ünsal Mendi bu akşam yapılan antrenmanı saha kenarından takip etti. Başkan Erkan Kamat, yönetim kurulu üyelerinden, ilk etapta başlanan saha bakım ve yenileme çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu