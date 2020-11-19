Bursaspor, Adanaspor maçının taktiğini çalıştı

Bursaspor, Cumartesi günü karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil beyazlı takım taktik ağırlıklı idman yaparken, Başkan Erkan Kamat da çalışmaları saha kenarından takip etti.

TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

Başkan Erkan Kamat sahaya indi

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yönetim kurulu üyeleri Talip Aynigül ve Ünsal Mendi bu akşam yapılan antrenmanı saha kenarından takip etti. Başkan Erkan Kamat, yönetim kurulu üyelerinden, ilk etapta başlanan saha bakım ve yenileme çalışmaları hakkında bilgiler aldı.