Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla idman öncesi Türk bayrağı açtı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesi Bursasporlu futbolcular, ay-yıldızlı bayrak ile birlikte fotoğraf vererek Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde tüm gazi ve şehitleri saygıyla andı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.