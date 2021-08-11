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Bursaspor - Adanaspor maçının bilet fiyatları belli oldu

TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre en ucuz bilet 20 TL olarak belirlendi.

Spor 11.08.2021, 09:57
Bursaspor - Adanaspor maçının bilet fiyatları belli oldu

TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre en ucuz bilet 20 TL olarak belirlendi.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adanaspor’u ağırlayacak olan Bursaspor’da bilet fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Pazar günü 21.45’te oynanacak maç için yeşil-beyazlı kulüp en ucuz bilet fiyatını 20 TL olarak belirledi. Bugün saat 13.00’te satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde:

Tofaş Tribünü: 20 TL

Güney Kale Arkası: 20 TL

Doğu Üst Tribün: 30 TL

Doğu Alt Tribün: 50 TL

Batı Alt Tribün: 100 TL

VIP 1. Balkon: 150 TL

1963 Tribünü: 250 TL
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