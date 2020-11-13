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Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü

BURSASPORLU FUTBOLCULAR İDMANDA KIRAN KIRANA MÜCADELE VERDİ.

Spor 13.11.2020, 19:55
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Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü

Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günü çift idmanla tamamladı. Akşam antrenmanında yeşil beyazlı futbolcular taktik çalıştı.

TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı.
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