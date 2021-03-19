Bursaspor, Adana’da oynadığı son 5 maçı kazandı, 9 maçı kaybetmedi

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, rakibine karşı çıktığı son 5 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor, bu hafta en iyi performans gösterdiği deplasmanlardan bir tanesine çıkacak. Yeşil-beyazlı takım, TFF 1. Lig’in 27. haftasında Pazar günü saat 19.00’da Adanaspor’la karşılaşacak. Genel tabloya bakıldığında Bursaspor, deplasmanda olmasına rağmen rakibine karşı daha çok galibiyet aldığı görülüyor. Bursa ekibi, bugüne kadar Adana’da oynanan 28 maçın 9’unu kazanırken, 8’ini kaybetti. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, Adanaspor deplasmanında çıktığı son 5 resmi maçı da kazanırken, 9 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Rakibine son olarak 1998 yılında 4-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, o günden bu güne dış sahada yenilmedi. Bu sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, 1-0 kazanmıştı.