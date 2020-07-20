Bursaspor, Adana Demir mesaisine başladı

Bursaspor, Play-Off müsabakasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Play-Off yarı final ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas-press çalışmaları yapan oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.