Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 6 haftalık fikstürü belli oldu.

11-14 Mart tarihlerinde tüm yurtta etkili olan elverişsiz hava koşulları sebebiyle Spor Toto 1. Lig’in 29. haftadan itibaren bir hafta kaydırılması sonrası fikstürde de değişiklikler oldu. Daha önce ilan edilen 30-35. hafta müsabakalarıyla ilgili yeni program TFF’den açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bursaspor’un fikstürü şu şekilde oluştu:

"2 Nisan Cumartesi (13.30): Ankara Keçiörengücü - Bursaspor, 10 Nisan Pazar (20.30): Bursaspor - Kocaelispor, 15 Nisan Cuma (20.30): İstanbulspor - Bursaspor, 19 Nisan Salı (18.00): Bursaspor - Gençlerbirliği, 23 Nisan Cumartesi (20.30): Bursaspor - Denizlispor, 30 Nisan Cumartesi (13.30): Manisa FK - Bursaspor.