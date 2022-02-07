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Bursaspor 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak
Altınordu’yu evinde 1-0 mağlup eden Bursaspor, önündeki 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-beyazlılarda hedef zorlu süreçten maksimum puanla ayrılmak.
Spor 07.02.2022, 15:37
Altınordu’yu evinde 1-0 mağlup eden Bursaspor, önündeki 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-beyazlılarda hedef zorlu süreçten maksimum puanla ayrılmak.
Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta Altınordu’yu 1-0 mağlup eden Bursaspor’u zorlu bir fikstür bekliyor. Yeşil-beyazlı takım önündeki 5 karşılaşmanın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Cuma akşamı Samsunspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor, daha sonra evinde Tuzlaspor’u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar bundan sonra 3 deplasmana üst üste çıkacak. Ankaragücü deplasmanı ile maratona başlayacak olan Bursaspor, ardından Bolu’ya gidecek. Yeşil-beyazlı takım son olarak da erteleme maçı için İstanbul’un yolunu tutacak ve Eyüpspor’la karşılaşacak.