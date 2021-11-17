Bursaspor 4 eksikle İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 13. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Mehmet Erdem Uğurlu ve Ramazan Keskin’in tedavileri devam ederken U19 Milli Takımı’nda bulunan Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün gerçekleşen antrenmana katıldı.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan futbolcular Mehmet Erdem Uğurlu ve Ramazan Keskin’in tedavileri devam ederken U19 Milli Takımı’nda bulunan Taha Altıkardeş ve Tuğbey Akgün gerçekleşen antrenmana katıldı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.