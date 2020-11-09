Bursaspor 3 gün izin yapacak

Bursaspor, Milli maçlar için verilen arayı 3 gün izin yaparak değerlendirecek. Çarşamba günü top başı yapacak olan yeşil beyazlı takım, hazırlıklarına Bursa’da devam edecek.

TFF 1.Lig’in 9’uncu haftasında Ankaraspor’la 1-1 berabere kalan Bursaspor, 3 günlük izne çıktı. Dünü boş geçiren yeşil beyazlı takım, Çarşamba günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde top başı yapacak. Saha bakım ve onarımlarının tamamlanmasıyla birlikte idmanlarını iyi bir zeminde gerçekleştirecek olan Bursaspor, bu dönemde bir de hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Kamp programı yapmayan ve çalışmalarını Bursa’da sürdürecek olan yeşil beyazlılar, pandemi dolayısıyla yapacağı hazırlık maçını da Bursa’dan bir ekiple gerçekleştirme düşüncesinde.