Bursaspor 2022’de dört teknik adamla çalıştı

Bursaspor, geride bırakılan 2022 yılında tam dört farklı teknik adamla çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Tamer Tuna, Mustafa Er, Tahsin Tam ve İsmail Ertekin yönetiminde maçlara çıktı.

Bursaspor, 2022 yılında tam dört farklı teknik adamla çalıştı. Zor bir yıl geçiren yeşil-beyazlı takım, Tamer Tuna ile girdiği yeni yıla Mustafa Er’le devam etti. Bursaspor’un bir alt lige düşmesiyle birlikte ise göreve Tahsin Tam geldi. TFF 2. Lig’de beklenen performansı gösteremeyen Tahsin Tam ise 11 hafta sonra yerini tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin’e bıraktı. 64 yaşındaki teknik adam şu anda yeşil-beyazlı takımın başında galibiyet kovalıyor.