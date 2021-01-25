Bursaspor, 18’de 18 gidiyor - Türkiye’de ligde her maçta gol atan tek takım

TFF 1. Lig’de geride kalan 18 haftada da gol sevinci yaşayan Bursaspor, bu kulvarda tek takım oldu. Süper Lig’deki rakibi Gaziantep Futbol Kulübü’nin gol zinciri Çaykur Rizespor maçında sona ermişti.

TFF 1. Lig’in en çok dikkat çeken takımı haline gelen Bursaspor, gol yollarındaki başarı ile de gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Adana Demirspor’u 2-1 mağlup eden Yeşil beyazlı takım, ligde çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşayan tek takım haline geldi. Süper Lig’deki rakibi Gaziantep Futbol Kulübü ise geçen hafta Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olmuş ve gol zincirini sona erdirmişti. Geride kalan 18 maçın her birinde rakip fileleri havalandıran ve toplamda 33 gole ulaşan Bursaspor’da en golcü isim ise attığı 10 golle Ali Akman.