Bursalı işadamları, Bursaspor’a olan prim sözünü tuttu

Bursaspor’un Adana Demirspor maçını kazanması halinde Bursalı işadamları tarafından vaadedilen galibiyet primleri, bugün DOSAB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen organizasyonla yeşil beyazlı kulübe verildi.

Bursaspor Kulübü’ne Adana Demirspor maçı öncesinde vadedilen galibiyet primlerinin çekleri DOSAB Bölge Müdürlüğü binasında Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat’a verildi. Toplamda 280 bin TL’lik katkının sağlandığı organizasyonda Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Toker ile prim vadeden iş adamları ve temsilcileri katıldı. Başkan Erkan Kamat yaptığı açıklamada, “Deplasmanda kazandığımız Adana Demirspor maçının ardından Bursasporlu olan Bursalı iş adamları çok güzel bir kampanya başlatmıştı. Bursaspor Kulübü adına bu isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor Kulübü olarak biz üzerimize düşeni gerçekleştirdiğimiz takdirde Bursa’nın gücü ve dinamizm oranında bazı şeylerin daha iyi olacağının farkıdayız. Gelinen bu süreçte bir heyecan ve güç belirtisi olması adına Bursalı iş insanı ve abimiz Faik Çelik önderliğinde bir kampanya için adım atıldı. Kısa bir telefon trafiği sonucunda ortak bir noktada buluştuk. Bunun öncülüğünü yapan isimlerden birisi olan sayın Mustafa Oran abimize, Vedat Kantar abimize, sevgili arkadaşım ve kardeşim Hakan Dinçtürk’e çok teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımız ve teknik ekibimize ödeme yapılması adına bir kampanya başlatan Faik Çelik abimiz önderliğinde gerçekleşen bu isim listesinde bulunan Harput Holding Muhammet Etkeser, PMS Alüminyum Süleyman Önsever, Fistaş Grubu İlhan Sarı, Durmazlar Grubu. Hüseyin Durmaz, Beyçelik Holding Faik Çelik, Polteks Grubu Ersan Özsoy, Ottoman Tekstil Vedat Kantar ve Hakan Dinçtürk, Şahinkaya Okulları Oğuzhan Şahinkaya, Ali Serhan Şahinkaya ile kardeşlerimiz, dostlarımız olan loca ve deplasman gibi konularda her zaman destekleri bulunan BURSİAD grubuna çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bursaspor daha iyi yerlerde olması için her şeyi yapar ve üstesinden gelir. Bu zikrettiğimiz isimler de daha güçlü bir şekilde yanımızda olur. Bu vesileyle başka iş insanlarını da yanımızda buluruz. Bursaspor şu anda içinde bulunduğu durum mali açıdan sıkıntılı olabilir ama evlatlarımız sportif açıdan gerekli mücadeleyi yapıyor. Sadece Türkiye değil dünyaya örnek olmuş bir kadroya sahibiz. Çok özverili bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu özverili mücadele sonrasında da sıralamada çok önemli yerlere geldik. Bundan sonra da Süper Lig’e çıkmak adına ne gerekiyorsa Bursaspor Kulübü yönetimi adına her şeyi yapıyoruz. Bizim yanımızda olan tüm kıymetli iş adamları ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Bursaspor’a destek olan iş adamları ise konuşmalarında çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bu organizasyona dahil olduklarını ifade ederken bu hafta oynanacak Altınordu maçının kazanılması durumunda deplasmanda karşılaşılacak Giresunspor maçı için bir prim organizasyonu daha düzenleyebileceklerini belirttiler.