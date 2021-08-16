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Bursalı gençlerden 2 kupa

Bursa Tütünspor kulübünde futbol oynayan U11 ve U16 gurubundaki futbolcular Eskişehir’de düzenlenen turnuvada şampiyon oldular.

Spor 16.08.2021, 09:09
Bursalı gençlerden 2 kupa

Bursa Tütünspor kulübünde futbol oynayan U11 ve U16 gurubundaki futbolcular Eskişehir’de düzenlenen turnuvada şampiyon oldular.

Eskişehir’de düzenlenen turnuvaya katılan Bursalı futbolcular iki gurupta şampiyonluğu Bursa’ya getirdi.

Bursa Tütünspor kulübü U11 ve U16 gurubundaki futbolcular, Eskişehir’de 12 takımın katıldığı turnuvada iki gurupta şampiyon olarak kupaları Bursa’ya getirdiler. Bursa Yenişehir ve diğer ilçelerden gençlerinde futbol eğitimi aldığı Tütünspor’un turnuvadaki başarısı aileleri ve Bursa futbol camiasını sevince boğdu. Oynadığı futbol ile sporseverlerin gözdesi olan genç sporcular, en büyük hayallerinin Bursaspor forması giymek olduğunu söylediler.
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