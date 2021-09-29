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Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

Bursalı boksör Emir Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu.

Spor 29.09.2021, 13:17
Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

Bursalı boksör Emir Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu.

17-25 Eylül tarihleri arasında Zonguldak’ta Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası düzenlendi. Bahram Muzaffer (BM BOKS) spor okulu sporcusu Emir Büyükdağ, 92 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Emir Büyükdağ’ın antrenorü eski milli boksör Bahram Muzaffer, yaptığı açıklamada, sporcusunun çok yetenekli ve genç olduğunu, önümüzdeki ay Sırbistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve Bursa’yı temsil edeceğini, ama asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda kürsünün en üstü olduğunu açıkladı.

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