Bursa’da dev otokros heyecanı

Bursa’da faaliyet gösteren üç otomobil spor kulübü önemli bir etkinliğe imzasını atacak. BOSSEK, BASK ve BUMOSK, Batı Kurumsal Orhangazi Otokros Yarışları’nı düzenleyecek. Yarışlar 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Bursa’nın kurtuluşunun 100’üncü, Bursa’da otomobil sporlarının 50’nci kuruluş yıldönümünde Bursa’da faaliyet gösteren üç otomobil spor kulübü önemli bir etkinliğe imzasını atacak. Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK), Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ve Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK) Orhangazi Otokros Pisti’nde 2 gün sürecek otokros yarışlarının ev sahipliğini yapacak.

10 Eylül’de başlayacak

Orhangazi Kaymakamlığı ve Orhangazi Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek Batı Kurumsal Orhangazi Otokros Yarışları’na tüm otomobil sporlarını sevenler davet edildi. Sürpriz organizasyonların da yer alacağı bu anlamlı etkinlik uzun süre hafızalardan silinmeyecek yarışlara ve coşkuya sahne olacak. 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Batı Kurumsal Orhangazi Otokros Yarışları’nda ilk gün saat 12.00’de Bursa Otomobil Sporları Kulübü’nün (BOSSEK) 50’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları adına yarışmacılar parkura çıkacak. 11 Eylül’de de Bursa’nın kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında saat 11.00’de Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK), saat 15.00’te de Bursa Alternatif Sporlar Kulübü’nün (BASK) yarışları düzenlenecek.