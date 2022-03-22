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Bursa’da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükselen Orhaniyespor kulübünün hazırladığı şampiyonluk klibi sosyal medyada beğeni topladı.
Spor 22.03.2022, 13:12
Bursa’nın İnegöl ilçesinde şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükselen Orhaniyespor kulübünün hazırladığı şampiyonluk klibi sosyal medyada beğeni topladı.
Müsabakalarda goller ve taraftarın sevincinin yer aldığı klipte, binlerce taraftarın araçlarla şampiyonluk turu attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Klip büyük beğeni topladı.