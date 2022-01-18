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Bursa Kent Konseyi’nden Başkan Erdem’e ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa kültürünü yaşatmak adına yaptıkları çalışmaları paylaştı. Orhan, Nilüfer Kent Konseyi ile de ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Spor 18.01.2022, 16:03
Bursa Kent Konseyi’nden Başkan Erdem’e ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa kültürünü yaşatmak adına yaptıkları çalışmaları paylaştı. Orhan, Nilüfer Kent Konseyi ile de ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ı makamında ağırladı. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Yasemin Tatlı ile Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de yer aldı. Bursa Kent Konseyi olarak yaptıkları çalışmaları Başkan Turgay Erdem ile paylaşan Şevket Orhan, Bursa’da yaşayan herkeste kente yönelik aidiyet duygusu olması gerektiğini ifade etti. Bursa kültüründe, dayanışmanın, yardımlaşmanın, barışın, sevgi ve saygının olduğunu vurgulayan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Kişi, doğduğu yeri elbette ki sevecek, ancak yaşadığı yere de sahip çıkmalı. Bursa kültürünü yaşatmamız, Bursa’da yaşayanların kenti sevmelerini, aidiyet duymalarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için el ele vererek çalışmalıyız” diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi’nin Mahalle Komiteleri sistemini beğendiğini belirten Şevket Orhan, “Mahallelerde demokrasiyi yaşatmak çok güzel” dedi.

Orhan, şehir adına birlikte ortak projeler gerçekleştirmek için Nilüfer Kent Konseyi’ni de ziyaret edeceğini belirtti.

Bursa’nın en önemli yapı taşlarından birinin de Bursa Kent Konseyi olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “17 ilçeyi kapsayan bir örgütlenmeniz var. Bizler de Bursa kültürüyle yaşadık, bugünlere geldik. Farklı kültürlerin bir arada yaşatıldığı örnek bir kent olabiliriz. Biz bunu, Anadolu Arastası projemizle gerçekleştireceğiz. Aidiyet duygusu çok önemli” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi’nin de katılımcılığı ve demokrasiyi içselleştiren bir konsey olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem, örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bursa’nın bir çok yönüyle konuşulduğu ziyaretin sonunda Şevket Orhan, Başkan Turgay Erdem’e “Bursa Kent Konseyi” plaketi takdim etti.

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