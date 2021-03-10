Bursa'da halı saha çılgınlığı

Bursa’da yeni normalleşme süreci ile birlikte halı sahalar da açıldı. İstanbul'dan gelenler sebebiyle halı sahalarda boş yer bulmak imkânsız.

Halı sahaların Bursa'da açılmasıyla birlikte çevre vilâyetlerden Bursa'ya büyük talep var. Maç yapmak için yüzlerce kilometre yol kat eden sporseverler, Bursa'da halı saha maçı yapıp İstanbul'a geri dönüyor. Bursa'daki halı saha işletmecileri İstanbul'dan gelen talebe ilk başta şaşırdı, sonra işlerin yoğun olmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Bursa'daki halı sahalarda şehir dışından gelenler sebebiyle gece yarısına kadar boş yer bulunmuyor.

Bursa'da 3 halı sahanın işletmeciliğini yapan Sadık Benzer, "Kasım ayından itibaren halı sahalarımız kapalıydı. Normalleşmeyle birlikte halı sahalarımızı açtık. Büyük talep var, hiç boş saatimiz yok. Kapıları açtığımız saatten kapattığımız saate kadar dolu. İstanbul'dan yoğun talep var. Rezervasyon yapıp kaporayı ödeyerek İstanbul'dan maç yapmaya geliyorlar. Geçtiğimiz gün bir iş adamı 3 saati satın aldı. İstanbul'un yanı sıra Balıkesir'den de talep var. Talepten dolayı işlerimiz açıldı, çok memnunuz" dedi."