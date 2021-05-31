Bursa Büyükşehir Belediyespor madalyaya doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul’da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Güreş Şampiyonlar Turnuvası’ndan bronz madalya kazandı. Şampiyonada Bursa ekibi adına yarışan başarılı güreşçisi Sertaç Üngör, serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda madalya avını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyespor’a son olarak, İstanbul’da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Güreş Şampiyonlar Turnuvası’ndan bronz madalya kazandı. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı güreşçisi Sertaç Üngör, serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı. Şampiyonda Türkiye toplamda 15 altın, 18 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Sertaç Üngör de kazandığı madalyayla milli takımın başarısına katkı sağladı. Sertaç Üngör kazandığı madalya için mutlu olduğunu söylerken, kendisine desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer’e teşekkürlerini sundu.