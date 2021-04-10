Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi

Kadınlar Basketbol Ligi’nin bitimine 4 hafta kalan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Süper Lig’e yükseldi.

Kadınlar Basketbol Ligi’nde bu sezon önemli zaferlere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sezon öncesinde düzenlenen Federasyon Kupası’nda da final oynayarak iddiasını ortaya koyan Bursa ekibi, 26. hafta mücadelesinde sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 66-59 mağlup ederek daha önce bir çok kez kapısından döndüğü Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi başardı. Rakibiyle Şahin Başol Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye, elde ettiği sonuçla üst üste 9. galibiyetini aldı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu, teknik ekip ve yönetim şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Maçı salonda takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da coşkuya ortak olurken, sporcuları tebrik etti. Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer de sporcu ve teknik ekibi kutlarken, sezon boyunca desteğini esirgemeyen Alinur Aktaş’a da teşekkürlerini sundu.

Salon: Şahin Başol

Hakemler: Abdullah Uyanık xx, Burak Pehlivan xx, Sadettin Baycan xx

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ferda Yıldız x, Mürüvvet Uca xxx 17, Gülşah Çelebi x, Saynur Tozlu xx 1, Dilek Dedeoğlu xx 2, Yağmur Bul xx 6, Betül Pehlivan x 2, Sasha Goodlett xxx 29, Gamze Zeren x 9

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Breanna Richardson xx 15, Revaziye Gönül Dönmez xx 12, Zilan Gülsüm x , Deniz Şanlı xx 14, Aslı Sevinç x 8, Yağmur Öztürk x 7, Yasemin Güneş x 3

1.Periyot: 14-17 (Gürespor lehine)

Devre: 36-25 (Bursa BŞB lehine)

3.Periyot: 57-45 (Bursa BŞB lehine)