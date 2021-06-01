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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un 58. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Spor 01.06.2021, 12:39
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un 58. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un kuruluş yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı. Aktaş, 58 yıl önce kurulan Bursaspor’la ilgili sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: “Sevdamızın rengi belli: yeşil-beyaz! Şehrimizin gururu Bursaspor’umuzun 58. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”
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