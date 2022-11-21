Burnu kırılan futbolcu sahadan ambulans ile çıkartıldı

Pazarspor-Kırklarelispor maçında burnu kırılan Kırklarelisporlu futbolcu Uğur Aygören sahadan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün oynanan Pazaspor - Kırklarelispor maçının 52. dakikasında Kırklarelispor’un futbolcusu Uğur Aygören ile Pazasporlu Özgur Kurtlu, hava topunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Aygören hakemin düdüğü ile oyun duraksatılarak Kırklarelispor’un sağlıkçıları sahaya alındı. Burnu kırılan Aygören, kendi klübünün sağlıkçılarının ilk müdehalesinin ardından sahada hazırda bekleyen ambulans ile Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burnu kırılan oyuncu hastanede tedavi altına alındı.