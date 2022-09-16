Burhan Akbudak: “Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda şampiyon olan sporcularla bir araya geldi. Başkan Keleş, elde edilen başarılar ile milli takıma katkı sağlamanın gurur verici olduğunu söyledi.

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda şampiyonluk elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Erkek Takımı, İBBSK Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi. Başkan Keleş, şampiyonada altın madalya kazanan Burhan Akbudak, bronz madalya elde eden Yunus Emre Başar ve İBBSK Güreş Takımı Antrenörü Cenk İldem ile birlikte İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenledi.

Şampiyon olan sporcuları tebrik eden Başkan Fatih Keleş, “Geçtiğimiz günlerde Sırbistan’da, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Serbest stil devam ediyor şu anda. Bu grekoromende de yine sporcularımız var. Milli takımda bizi temsil eden 8 sporcumuz var. 1’i serbest stil olmak üzere 2 kadın ve 5‘i de grekoromen stilde bizleri orada temsil eden arkadaşlarımız vardı. Çok mutluyuz çünkü grekoromende dünya şampiyonu olduk. Bugün bu şampiyonluğa aldıkları madalya ve başarılarla destek olan iki arkadaşımız bizlerle. Aramızda olmayan ama bu başarıda puanları ile destek olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Cenk hocamız ve Efrail hocamız da bizi sporcularımız ile birlikte orada temsil ettiler. Sırbistan’daki şampiyonada 8 sporcumuz ve 2 hocamız ile birlikte milli takıma katkı sunmaya çalıştık. Burhan bir önceki şampiyonada ikinci olmuştu ama bu sefer kemeri bize getirdi. Yaşı genç bir sporcumuz. Paris Olimpiyatları’nda kendisinden yine madalyalar bekliyoruz. Yunus Emre de yine çok başarılı bir sporcumuz. Kendisi elinde bir sakatlığı olmasına rağmen tüm imkanlarını kullanarak, tüm özverisiyle dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya getirdi ülkemize. Hocalarımızın da katkısıyla takım olarak dünya şampiyonu olduk. Ayrıca kendi kulübümün sporcularının yanı sıra diğer kulüplerin sporcularını da tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yunus Emre Başar: “Hedefim de Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak”

Grekoromen stil 77 kiloda dünya üçüncülüğü kazanan Yunus Emre Başar, “Öncelikle hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Milli takıma gidebilmek için öncelikle kulüp mücadelesi veriyoruz. Burada iyi bir ortamımız var ve şampiyonalara iyi hazırlanabiliyoruz. Zaten benim kendi kulüp hocam aynı zamanda da milli takımda teknik direktörüm. Bireysel antrenmanlarımız aynı şekilde devam ettiği için başarıların önünü açıyor. Yarı final müsabakasında bir talihsizlik yaşadım. 7-7 devam eden maçımı bir hata yüzünden kaybettim ama bronz madalya aldığım için tabi ki de çok mutluyum. Önümüzde yakın bir süreçte Olimpiyatlar var. Benim hedefim de Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak olacak. Bizi destekleyen ve dua eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Burhan Akbudak: “Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum”

Grekoromen stil 82 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Burhan Akbudak da, “Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Ben de bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum. Bizi takip eden insanlara bu anları yaşattığım için gururluyum. Hepsinden önemlisi birlik beraberlik içinde hep beraber başarıya ulaşmamız oldu. Bize bu birlik beraberliği sağlayan başkanımız ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada başarılı olduktan sonra sıcağı sıcağına bizi tebrik ederek yanımızda olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Yaşımız genç, önümüz açık. 2024 Paris Olimpiyatları’nda da bu mutluluğu ülkemin insanlarına tekrardan yaşatmak istiyorum diye konuştu.

Cenk İldem: “Yaşamadığım tüm sevinçleri antrenör olarak yaşamak istiyorum”

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem ise şu cümlelere yer verdi:

“Ben 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan sonra profesyonel güreş hayatımı noktaladım. A Milli Takım antrenörü olarak göreve başladım. Uluslararası başarılarda önemli olan ekip olabilmek ve biz bunu başarmış bir ekiptik. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü’nde de bunu başarmıştık. Takıma göreve ilk geldiğimizde de güzel bir uyum sağladık. Dünya Şampiyonası’na hazırlanmak için 9 ay gibi bir süremiz vardı. Çalışmalarımızda her gün üzerine bir şeyler koyarak olumlu yönde sağlam adımlar attık ve netice olarak Sırbistan’da takım olarak dünya şampiyonu olduk. Daha öncesinde de Avrupa şampiyonasında 17 tane madalya aldık. Orada da bir tarih yazdık. Tabii ki bu başarılar verilen desteklerle oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü’nde ve milli takımda çok şükür bu desteğe sahibiz. Bize inandılar, biz de onların başını eğmedik. Benim antrenör olduktan sonra tek bir hayalim vardı. Benim öncesinde birçok madalyam var fakat yaşamadığım tüm sevinçleri antrenör olarak sporcularımla birlikte yaşamak istiyordum. Ona da adım adım ilerliyoruz. Ben tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kulübümüze ve güreş takımımıza teşekkür ediyorum. Biz güzel bir takımız ve daha yapacak işlerimiz var.”