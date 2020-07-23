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Burak Yılmaz’ın menajerinden veda paylaşımı
BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ OYUNCUSU BURAK YILMAZ'IN FRANSIZ EKİPLERİNDEN LİLLE İLE ANLAŞMASININ ARDINDAN MENAJERİ ALİ EGESEL'DEN VEDA PAYLAŞIMI GELDİ.
Spor 23.07.2020, 23:38
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Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz’ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel’den veda paylaşımı geldi.
Beşiktaş’ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa’da top koşturacak. Tecrübeli forvetin Lille transferi birkaç gün içinde resmiyet kazanacak. Burak’ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.
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