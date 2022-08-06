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Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı

Milli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk lig maçında gol atmayı başardı.

Spor 06.08.2022, 19:38
Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı

Milli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk lig maçında gol atmayı başardı.

Hollanda Eredivisie Ligi 2022-2023 sezonu başladı. Son şampiyon Ajax, milli futbolcu Burak Yılmaz’ın takımı Fortuna Sittard deplasmanına çıktı. Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den, Fortuna Sittard takımına transfer olan Burak Yılmaz, ilk lig maçında 66. dakikada oyuna girdi. Milli futbolcu 87. dakikada ise golle tanışırken, takımının 2. golünü kaydetti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 37 yaşındaki milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşma sonunda Ajax sahadan 3-2 galip ayrılırken, Fortuna Sittard takımı sezona mağlubiyetle başlamış oldu.

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