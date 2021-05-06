Burak Yılmaz transfer iddiaları hakkında konuştu

Fransa Ligi'nde PSG'nin bir puan önünde lider durumdaki Lille, 36. hafta maçında Lens'e konuk olacak. Kritik maç öncesi Burak Yılmaz, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"ONLARA SAYGI DUYUYORUZ"

Maçla ilgili olarak, "Keşke seyirci olsaydı." diyen tecrübeli golcü, "Çok büyük bir derbi, bunu biliyorum. İlk maçta da bunun önemini arkadaşlarım tüm kulüp bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Lens'in de bizim de hedeflerimiz var. Onlara saygı duyuyoruz. Ama yarın bizim için bir derbiden daha fazlası." açıklamasını yaptı.

Genç bir takım olduklarını kaydeden Burak Yılmaz; "Mutlaka dalgalanmalarımız olacaktır. Ama arkadaşlarımın hepsinin üstesinden geleceğine eminim." diye konuştu.

"FRANSA LİGİ TÜRKİYE LİGİ'NDEN DAHA ÜST SEVİYEDE"

Türkiye ligi ile Fransa Ligi arasındaki farkı ise 35 yaşındaki futbolcu, "İkisi arasında fark var. Burası çok sert. Fizike dayanan, Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi. Bunu söylerken Türkiye Ligi'ni kesinlikle küçümsemiyorum. Ama buradaki seviye çok daha üst. Türkiye futbol anlamında başka bir seviyede. İnsanların hissi, takımlarına ve futbolcularına olan bağlılığı... Türkiye'de futbol bir yaşam tarzı. Takımın galip gelse bir hafta çok iyi geçer, kötüyse bir hafta çok kötü geçer. Böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi ve takip etmesi, bir de hedefe gidince, bizleri Lille'i kendi takımları gibi takip etmeleri ve destek vermeleri bizleri sevindiyor. İnşallah sonu güzel olsun." dedi.

Neden bu yaşta Fransa'ya geldiği yönündeki soruya ise Burak Yılmaz sadece "kader" demekle yetindi.

Hayatının merkezine futbolu koyduğunu söyleyen Burak Yılmaz, şöyle devam etti, "Bunu ailem de kabul etti. Futbolu bırakana kadar da böyle olacak. Çalışıyorum, dinleniyorum... Kabul etmek gerekir ki bu yaşta böyle oynamak kolay değil. Söylemeye çalıştığım bu bir zincir. Şu anda hala dünyanın en iyi oyuncularına bakıyorsunuz yaş olarak benden büyük. Dünyanın en iyi oyuncuları bu seviyede. Belki de bu oyuncular, futbolcuların yaşını uzatıyor."

BURAK YILMAZ'DAN SÖZLEŞME SÖZLERİ

Hakkındaki transfer söylentileri için ise Burak Yılmaz, "Buradayım, ailem de burada. Transfer duyumları yanlış. İki senelik kontratım var. Sezonu nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama harika bir sezon yaşıyoruz. Kontratım devam ettiği sürece buradayım. Kontratla ilgili bir korkum, bir endişem yok." açıklamasını yaptı.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Paris Saint-Germain'in yıldızları Neymar ve Mbappe'den dünyanın en iyi iki ismi olarak bahseden Burak Yılmaz, "Özellikle Mbappe. İkisini çok seviyorum, çok saygı duyuyorum. Takip ediyorum. PSG'nin önünde şampiyon bitirirsek bizim başarımız daha çok öne çıkar. Biz ne şampiyon olduk, ne de ikinciyiz. Şampiyon olmuş gibi konuşup kendimi rahatlatmak istemiyorum. Hep gerginim."ifadelerini kullandı.