Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor!

Fransa'da fırtına gibi esen Burak Yılmaz için olay iddia gündeme bomba gibi düştü. Burak Yılmaz, Fransa'da Lille'i şampiyonluğa taşıyor. Lacivert Kırmızılı takımın geçtiğimiz gün Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya 2 gol 1 asistle damga vuran Burak Yılmaz, Fransa'da manşetleri süslemişti.

Fransız basını 'Kahraman' diye manşet attı Bu sezon kritik maçlarda sahne alan Burak Yılmaz için Fransız basını 'Kahraman' ifadelerini kullanırken milli golcünün Lille'deki müthiş performansı sonrası transfer iddiaları da art arda geliyor.

Burak Yılmaz'ın yaz transfer döneminde birçok talibi olacağı şimdiden belli oldu. Avrupa'nın devlerinin yanı sıra Amerika'dan da takip eden ekipler var. Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham da Burak Yılmaz'ın peşinde David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararını bekleyecek. Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Türkiye iddiası Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken yıldız golcünün sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüş yapacağı belirtildi. Burak Yılmaz'ın Türkiye'de hangi takıma transfer olacağı da ortaya çıktı. Sinan Engin, Lille'de fırtınalar estiren Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu söyledi.

Engin Beyaz TV'de yayınlanan programda Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı.

Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

Fransa'da Lille ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Burak Yılmaz'ı transfer etmesi halinde Lille'e bonservis bedeli ödemesi gerekecek.

Burak Yılmaz'ın da kariyerini Türkiye'de Galatasaray'da bitirmek istediği iddia edildi. Galatasaray'ın sezon sonunda Burak Yılmaz için girişimde bulunacağı iddia edildi. A Milli Takım'da da gollerini sıralayan Burak Yılmaz, millilerin Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak damga vurmuştu. Sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalan Burak Yılmaz Metz ve Lyon deplasmanlarında Lille'in kazanmasında büyük rol oynamıştı.