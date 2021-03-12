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Burak Yılmaz sahalara dönüyor!
Takımla beraber idmanlar yapmaya başlayan Burak Yılmaz, Monaco ile oynanacak olan maçta forma giyebilecek.
Spor 12.03.2021, 15:53
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Sakatlığı biten ve geçen hafta takımla beraber antrenmanlara başladı. Fransız gazetesi L'equipe'nin Burak Yılmaz'ın dönüşünü yazdı. Aynı zamanda teknik direktör Christophe Galtier'in milli futbolcumuza Monaco maçında süre verebileceğini yazdı.
Yılmaz, talihsiz sakatlığından dolayı 12 maç forma giyememişti.
Lille-Monaco 14 Mart Pazar günü 19.05' te başlayacak.