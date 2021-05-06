Burak Yılmaz: "Hedefimiz şampiyonluk"

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, şampiyon olmak istediklerini söyledi. Kulüpteki geleceğine ilişkin ise başarılı oyuncu, “1 sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bir korkum ve çekincem yok” dedi.

Fransa Ligue 1’in 36. haftasında yarın deplasmanda Lens ile karşılaşacak olan Lille’de milli futbolcu Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lens derbisinin önemine değinen Burak, "Keşke seyircili olsaydı. Yarın çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum. İlk maçta da arkadaşlarım bunun önemini bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Tabii ki Lens’in de hedefleri var. Onlara saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Gol atıyorsam arkadaşlarım sayesinde"

Ligde kalan haftalarda kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığına da dikkat çeken golcü futbolcu, "Biz, çok iyi bir takımız. Eğer ben gol atıyorsam arkadaşlarım sayesinde. Artık son düzlüğe girdik. Kimin gol attığı, kimin pas verdiği ya da iyi oyun umrumuzda değil. Eğer ’Bu üç maçı kazanacaksınız, Burak sen gol atmayacaksın ve çok kötü oynayacaksınız’ deseler, kabul ederim. O yüzden bence gol atanın ya da iyi oyunun önemli olmadığı haftalara girdik" diye konuştu.

"1 sene daha kontratım var"

Fransız ekibindeki geleceğine ilişkin ise ay-yıldızlı futbolcu, "2 senelik kontrat imzaladım. 2. de bitirsek, 1. de bitirsek harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk. 1 sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bir korkum ve çekincem yok" ifadelerini kullandı.

"Neymar ve Mbappe dünyanın en iyi iki oyuncusu"

Paris Saint-Germain’in yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe’nin futbolunu beğendiğini vurgulayan Yılmaz, "Neymar ve Mbappe benim için dünyanın en iyi iki oyuncusu. İkisini de çok seviyor ve saygı duyuyorum. Mbappe ve Neymar’ın önünde şampiyon olarak bitirmek değil de Paris Saint-Germain’in önünde ligi şampiyon bitirmek dersek bizim başarımız daha çok ön plana çıkar. Biz ne şampiyon olduk ne de 2. bitirdik şu anda. Bunları lig bitince konuşalım. Şampiyon olmuş gibi konuşup kendimi rahatlatmak istemiyorum" dedi.

"Türkiye’de futbol yaşam tarzı"

Türkiye’de futbolun önemine de değinen Burak Yılmaz, "Türkiye futbol anlamında başka bir seviyede. Türkiye’de futbol bir yaşam tarzı. Takımın galipse bir haftan iyi, mağlupsa kötü geçer. Böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi, Lille’i kendi takımları gibi desteklemeleri hem bizleri hem de sizleri sevindiriyordur. İnşallah sonu güzel olsun" cümlelerine yer verdi.