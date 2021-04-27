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Burak Yılmaz haftanın 11'ine seçildi

Fransa Lig 1'de Lille'i galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, L'Equipe tarafından haftanın en iyi 11’ine seçildi.

Spor 27.04.2021, 23:59
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Burak Yılmaz haftanın 11'ine seçildi

Fransa Lig 1'de dün gece Burak Yılmaz fırtınası yaşandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

Bu skorla Lille, ligde liderliğe yükseldi. Burak Yılmaz'ın damga vurduğu gecenin ardından Fransız basını, milli oyuncuya övgüler yağdırdı.

HAFTANIN EN İYİ 11'İNDE

Takımını liderliğe taşıyan Yılmaz, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın en iyi 11’ine seçildi.

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