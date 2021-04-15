Burak Yılmaz'dan çağrı: Lille'e gelin!

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'de gösterdiği performans ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransoz basınına açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Lille'deki performansını değerlendiren Burak, "Sportif ve kişisel açıdan, çok iyi bir yıl geçiriyorum. Bir buçuk ay benim açımdam oldukça zor geçti. Sonrasındaki adaptasyon sürecim iyi geçti. Takıma ve lige alıştım. Futbolun dili evrenseldir" ifadelerini kullandı.

"Neden Avrupa'ya gitmiyorsun?"

Türkiye'de oynarken Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklifler aldığını belirten golcü futbolcu, "Büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Galatasaray 'da oynarken Wesley Sneijder, bana neden Avrupa'da ya da yurdışında oynamadığımı sordu. Bunun üzerine ben de bu duyguları hissetmek istedim" diye konuştu.

İki Türk yıldızı gel çağrısı

Burak Yılmaz, "Türkiye'de hangi futbolcuları getirmek isterdin?" şeklindeki soruya, ''Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterdim. Özellikle Dorukhan'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor" cevabını verdi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Son olarak Lille'nin Fransa Lique 1'deki şampiyonluk şansını değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olmak istiyorum bunu gizleyemeyiz. Montpellier'e, Lyon'a Nice'e Lens'e, Saint-Étienne'e ve Angers'a karşı kazanmak istiyoruz. Ancak sabırlı olmalıyız ve maçları tek tek ele almalıyız. Aksi takdirde başarılı olamayız" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)