Burak Yılmaz'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması!

Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Hasan Arda Kaşıkçı'nın Twitch platformundaki HTalks yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın o açıklamaları:

Ben Beşiktaş ile büyüdüm. Aramız pek iyi değil canları sağ olsun ama ben gerçekten Beşiktalıyım

Fenerbahçe kariyerim çok kötüydü. Kendi hatalarımdan dolayı. Bir de ne yazık ki Aragones'e rastladım ben. 75-80 yaşındaydı ve çok aksiydi, ben de gençtim ve aksiydim. Biraz kendi hatam diyebilirim.

2010-2011 sezonu Türk futboluna çok zarar verdi. Hala da veriyor. O zaman Trabzonspor'daydım ve bizim canımız yandı. Bu süreç Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çok zarar verdi ve vermeye de devam ediyor artık bunu kapatmak gerekiyor. Camialara zarardan başka verdiği bir şey yok. Bizi 10 sene geriye götürdü. Ben olsam iki camianın büyüklerinin yerinde konu kapatırım.

Trabzonspor kadroyu koruyamadı 2010-2011'den sonra. Bir tek Burak Yılmaz kaldı o kadrodan. Selçuk, Umut, Jaja, Egemen gitti. Daha çok söylerim. Hep ilk 11 oyuncusu bunların.

Herkesin konuştuğu 3 tane Türk çocuğu oynuyor. Bir kere bu yabancı kuralı değil, yerli kuralı. Benim kendi ülkemde Türk kuralı var. İlk 11'de 3 Türk oynuyor. 3 tane Türk kardeşimizi bir yere sığdıramadılar. Yabancıyı 6 tane yaparım. İster tribünde olur, ister kulübede, isterse oynar.

Bir tane kardeşimiz mesele kontrat uzatmıyor diye oynamıyor. İsim vermeyeceğim. Bu çocuğun annesi, babası, bakmak zorunda olduğu insanlar yok mu? Ver parasını çocuk kalsın. Çocuk 1 milyon euro istiyor, sen vermiyorsun. Sonra yakın olduğun gazetecilerle basının önüne atıyorsun, çocuk hain oluyor. Onun yerine gidip yabancı alıyorsun

Galatasaray'da her şey çok iyiydi. Kontratım çok yüksekti. Hak etmiştik de. Ondan sonra sıkıntılar çıktı. TL'ye çevirmek istediler, sonra indirim yaptılar. Her şeye evet dedim ama ne olursa olsun yetmedi. Benim sözleşmemle ilgili sürekli sıkıntılar oldu. Ondan sonra da sakatlığım oldu, ondan sonra taraftarlarla bir şey oldu. O zaman ayrılmaya karar verdim ben. Çok teklif vardı. West Ham United'a gidiyordum ben, menajerimi aradım. O da Çinliler geldi, bizi almaya çalışıyolar bir aydır, bir gidip teşekkür edelim dedi. Neyse gittim, başkan beni ikna etti. Ben West Ham United'a gidip teşekkür ettim, Çin'e gidiyorum diye.

Çin'de maddi şartlar çok iyi ama futbol alt seviyede. En yakın deplasman 4 saat. Çin'e gittiğim için pişman değilim. Aynı şekilde yine teklif gelse yine giderdim.

Benim için dünyadaki en iyi futbolcu Cristiano Ronaldo. Çok da karşılıklı oynadık, çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha Ronaldo'cuyum. Fransa'da Messi'ye karşı da oynadım. Messi safi yetenek, Ronaldo çalışarak bu hale gelmiş. Özendiğim de olmuştur Ronaldo'ya. Benim için hala en iyisi Ronaldo.

-9 numara olarak Türk futbol tarihinde kendini nereye koyarsın?

Çok büyük oyuncular var, ilk 10'a girerim. Zorlarsam 5'e girerim.

-Galatasaray - Beşiktaş maçında yaşanan pozisyon?

Bana Escude'nin müdahalesi yüzde yüz var. Ama ceza sahası dışında, sonradan izledik. Bülent Yıldırım'ın hatasıydı. Ondan sonra sıkıntı oldu Beşiktaş'la, sonra da transfer olduk.

PORTEKİZ MAÇI

Kafamda oynamadım. O maçı kafasında oynaması gerekenler başkasıydı. İsimlere girmeye gerek yok. Ben penaltı kaçırdım. Çok büyük, tarihi bir penaltı. Atsaydım Dünya Kupası'na gidecektik. Bu da futbolun güzelliği.

EURO 2016 PRİM KRİZİ

Prim 500 bin euro'ydu. Oynayanlar primi aldı. Ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Neredeyse tüm maçlarda gol atmışım, son maçta da sakatım ama kadrodaydım. Arda otobüste, Bana bir hediye alırsın dedi. Alırım dedim. Selçuk da orada, Ona prim yatmadı dedi. Arda da kaptan ve herkes nasıl kaptan olduğunu bilir. Arkadaşının, malzemecinin hakkını korur. Sen nasıl almazsın diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı. Arda da dayanamadı ve bir şeyler söyledi. Olaylar öyle başladı. Staff da prim almadı orada. En çok hak eden onlardı. Allah razı olsun, o zamanki futbolcu kardeşlerimiz arasında güzel bir para toplandı ve onlara biz kendi aramızda verince, o biraz olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim krizi oldu. Bu prim davasını, kim haber yaptıysa, kim basına verdiyse, kim benim ağzımdan haber yaptıysa, onlara hakkımı helal etmiyorum. Prim almadım, prim lafı yapmadım.

EURO2016'dan sonra Milli Takım alınmaması konusuna değinen Yılmaz, Çin'de oynuyordum ben o zaman, ve hüngür hüngür ağladım. Türk Milleti'nden özür dilesinler falan dediler. 10 gün önce bir darbe girişimi oldu. Ben de gergindim ve ağladım ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Bursa maçına çıkacağız. Bana tepki gösteriyorlar, Gökhan, Vida, Caner bana sarılıyor, takım tedirgin. 'Bana tepki gösteriyorlar, siz etkilenmeyin' dedim. Sonra sahaya çıktık tribünler 10 kişiyi çağırdı, beni çağırmadı. Ardından birden tüm tribün beni bağırdı. Beni orada bağırlarına bastılar. Allah'ım gol atayım dedim, sonra çıktım 2 tane attım.

-Galatasaray - Beşiktaş maçındaki pozisyon?

Biz kazansaydık Galatasaray'ın önüne geçecektik. 4 takım yarışıyordu ama o maç şampiyonluk maçıydı. Ben Fatih Terim'in yerinde olsaydım öyle bir gülüş yapmazdım orada. O kendimi yere attığımı düşündü ama bana faul vardı.

Bu ekip nasıl bir araya gelecek? Ben Hollanda'dayım, Arda İstanbul'da. Selçuk, antrenör lisansını almaya çalışıyor. Lügatımızda küslük diye bir kelime yok. Her zaman birbirimizin iyiliğini isteriz, kötü günlerimizde yanımızda oluruz. İyi günlerimizde artık birbirimizin uzak duruyoruz ama uzaktan da olsa gönüllerimizin her zaman birlikte olduğunu biliyorum.

Arda Turan da, Selçuk İnan da ne olacaklarsa, en iyi olacaklarına eminim. Gönlüm her zaman onlarla beraber. Her zaman birbirimizin iyiliğini isteriz. İnsanların bir algısı oldu ama biz bugün telefonda konuştuk. Biz kalben, ruhen her zaman beraberiz. Karam tayfaya bir şey olmaz. 10 sene sonra da Karam tayfa olur.

Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Herkesin ne olduğunu bildiği, herkesin saygı duyması gerektiği biri. Kırgınlık yok, benim için Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Galatasaray'a en büyük başarıları kazandırmış, Türkiye'nin en büyüklerinden birisi.