banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Kanal İstanbul köprülerinin maliyeti kaç milyar dolar olacak?
Kanal İstanbul köprülerinin maliyeti kaç milyar dolar olacak?

Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz"

Fransa’da şampiyonluğa ulaşan Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize ’Bizim Çocuklar’ dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık" dedi.

Spor 24.05.2021, 01:00
Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz"

Fransa’da şampiyonluğa ulaşan Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, çok gururlu olduklarını belirterek, "Bize ’Bizim Çocuklar’ dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık" dedi.

Fransa Ligue 1’de milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugün çok gururluyuz. Fransa’da şampiyon olduk. Bizim için çok farklı bir duygu. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize ’Bizim Çocuklar’ dediniz, hep destek oldunuz. Dualarınızı esirgemediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz buradaki görevimizin, misyonumuzun farkındaydık. Allah’a şükürler olsun mahcup olmadık. Herkese selamlar" diye konuştu.

Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini aradı ve şampiyonluk coşkusunu onunla da paylaştı.
Yorumlar (0)
21°
açık