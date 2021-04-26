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Burak Yılmaz attı, Lille liderliği bırakmadı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, Olympique Lyon ile deplasmanda oynadıkları müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek, takımına galibiyeti getirdi.

Spor 26.04.2021, 00:38
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Burak Yılmaz attı, Lille liderliği bırakmadı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, Olympique Lyon ile deplasmanda oynadıkları müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek, takımına galibiyeti getirdi.

Fransa Ligue 1’in 34. haftasında Lille, deplasmanda Olympique Lyon’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Slimani Lyon’u 1-0 öne geçirirken, 35’te de Fonte topu kendi kalesinde ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi. 45. dakikada Burak Yılmaz fileleri havalandırarak farkı 1’e indirdi. İkinci yarıda dakikalar 60’ı gösterirken Jonathan David’in attığı beraberlik golünü hazırlayan Burak, 85’te de bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-2’ye taşıdı. Karşılaşmada Burak Yılmaz, 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek, galibiyette önemli rol oynadı. Burak, ligdeki gol sayısını 12’ye, asist sayısını ise 5’e yükseltmiş oldu.

Fransa’da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan ve liderliğini koruyan Lille, kalan son 4 maçında Nice, Lens, Saint Etienne ve Angers ile karşılaşacak.
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