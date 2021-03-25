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Burak Yılmaz: 3 gol atmak gurur verici

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz karşılaşma sonrası Burak Yılmaz özel açıklamalarda bulundu.

Spor 25.03.2021, 11:11
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Burak Yılmaz: 3 gol atmak gurur verici

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında millilerimiz, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Bu karşılaşma sonrası 3 gol atarak galibiyette imzası bulunan Burak Yılmaz TRT'ye açıklamalarda bulundu.

"Hollanda'ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz."

Atmosferden mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var. Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız." dedi.

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