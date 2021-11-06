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Burak Kızılhan: “Her hakkımız tazmin edilene kadar mücadelemiz sürecektir“

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3 Temmuz süreciyle ilgili, "Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

Spor 06.11.2021, 12:12
Burak Kızılhan: “Her hakkımız tazmin edilene kadar mücadelemiz sürecektir“

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3 Temmuz süreciyle ilgili, "Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, O-olimpiyatlarda madalya alan Fenerbahçeli sporculara teşekkür ederek, “Fenerbahçe’yi hedef alan ve 3 Temmuz hain kumpasını kuranların bir kısmı firari bir kısmı ise binlerce yıllık cezaya çarptırıldı.2010-2011 şampiyonluğuyla elde ettiğimiz Şampiyonlar Ligi hakkımız gasp edilmiştir. Yöneticilerimiz beraat etmesine rağmen maddi ve manevi zararlar karşılanmamıştır. Her türkü zararın tazmini için o dönem verdiği kararlara bu zararın oluşmasına sebebiyet veren TFF’ye karşı bu sürecin ilk adımı olarak 250 milyon TL tazminat davası açıldığı kamuoyuna duyurduk. Türk yargısının en hakkaniyetli kararı vereceğine güvenimiz sonsuzdur. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Eylül ayında ise Futbolda Şike Davası ile alakalı gerekçeli karar vermiştir. Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir“ ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan’ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Darusz Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt ve Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

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